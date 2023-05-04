За генплан второй очереди аэропорта «Пулково» заплатят полмиллиарда рублей

Как отметили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) для «Делового Петербурга», конкурс по выбору проектировщика пройдет в формате конкурентных переговоров. Максимальная цена закупки — 511 млн рублей. Итоги подведут 18 мая.

«Победителю конкурса предстоит провести проектирование нового перрона и южной галереи для обслуживания вылетающих и прилетающих пассажиров с залами специального обслуживания, пунктами пограничного контроля для пассажиров ЕАЭС, две новые площадки противооблединительной обработки воздушных судов, новую рулежную дорожку, реконструкцию трех перронов», — сообщили в ВВСС.

Представители компании добавили, что на работу над проектом выделяют 18 месяцев, а последующие строительные работы и ввод инфраструктуры в эксплуатацию займет 48 месяцев. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Из конкурсной документации следует, что у новой Южной галереи появятся семь контактных гейтов (точек доступа к воздушным судам). Ожидается, что пассажиропоток составит 12 млн пассажиров в год на внутренних авиалиниях (ВВЛ) и 1,8 млн пассажиров на линиях ЕАЭС.

«В новой Южной галерее предусмотреть бизнес-салон для пассажиров ВВЛ (зал повышенной комфортности) в стерильной зоне ВВЛ (в зоне ожидания посадки) с видом на перрон. Вместимость бизнес-салона предусмотреть не менее 100 пассажиров. Площадь бизнес-салона определить на этапе проектирования, не менее 650 м2. Бизнес-салон для пассажиров ЕАЭС отдельно не предусматривать. Доля коммерческих и сдаваемых в аренду площадей в процентном соотношении от площади стерильной зоны (зоны ожидания посадки) ВВЛ и ЕАЭС в новой Южной галерее — не менее 12-16%», — говорится в документах.

Напомним, в конце марта 2023 года «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) запустили конкурс по выбору технического заказчика проекта на строительство новой посадочной галереи, а также инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов и дополнительные места стоянок воздушных судов. Сам проект пока находится в разработке. Максимальная стоимость контракта на выполнение первой фазы реконструкции составляет почти 592 млн рублей.

Также Смольный дал старт второй очереди проекта развития аэропорта Пулково в начале февраля 2023 года. В соглашении с управляющей компанией аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы» прописано создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Это допсоглашение рассчитано до 2060 (!) года.

Петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов», стало известно в декабре 2021 года. Власти рассматривают возможность сноса терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.