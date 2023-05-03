Дронам запретили летать над Петербургом

Сайт с формой заявки на получение разрешения на полеты не функционирует. Ограничения будут распространяться на полеты в радиусе 150 километров вокруг города. «Воздушное пространство закрыли в целях безопасности», пишет «Фонтанка» со ссылкой на специалистов филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

«Использование любых БПЛА и других летательных средств осуществляется посредством получения государственной услуги на использование и согласовывается в Комитете по транспорту. Это действующая норма. В обязанности Комитета по транспорту входит согласование таких заявок с силовыми ведомствами», — сообщили в пресс-службе Смольного.