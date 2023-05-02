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Мокрый снег и холод. Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на предстоящую неделю

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Пока циклон смещается по югу Финляндии, вся Ленинградская область находится в его теплом секторе. Поэтому в Петербурге было +15 градусов. Но кажется, что это ненадолго, и через пару дней придет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом.

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«Вечером ждем холодный атмосферный фронт, дожди и возвращение к привычной погоде последних дней. Хотя по развитию атмосферных процессов в предстоящие дни можно говорить и о более холодной погоде, чем была даже в прошедшие выходные дни», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В середине недели город накроет холодная воздушная масса. Поэтому в городе будут осадки преимущественно в виде мокрого снега, в ночные часы даже снега. Самыми холодными днями окажутся 4 и 5 мая, тогда воздух будет прогреваться всего лишь до +5…+7 градусов.

«С 6 мая, хотя оно тоже будет очень холодное, погода должна восстанавливаться под влиянием антициклона. Осадки прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться. Процесс улучшения погоды в нашем регионе, конечно, медленный, но 9 мая в Санкт-Петербурге точно должно быть теплее 1 мая», — добавил Колесов.

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