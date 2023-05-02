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Яхт-клуб у Лахты перенесут на намыв Васильевского острова

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Марина «Смоленка» появится у порта «Морской фасад». Инвестором строительства могут выступить структуры «Газпрома». На новом месте разместят парусную школу и марину из порта «Геркулес», которые законсервировали на время строительства второй башни «Лахта-центра».

Shutterstock.com

По данным источников «Коммерсанта», под строительство яхт-клуба выкупили участок в устье реки Смоленки. Во время намыва на этой территории образовалась естественная бухта, идеально подходящая для размещения гавани для морских судов.

В яхт-клубе будут размещать около 200 яхт. Завершить строительство планируют к июню 2023 года. В проект собираются вложить порядка 2 млрд рублей. По последним данным, в Петербурге насчитывается 50-70 тысяч маломерных судов и более 100 парусных яхт.

Эксперты считают, что яхт-клуб будет востребован из-за дефицита подобной инфраструктуры в городе. Но развитие сферы замедлилось из-за отсутствия иностранцев и падения реальных доходов населения.

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