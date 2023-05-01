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Холодный первомай: петербургские синоптики дали свой прогноз на понедельник

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 мая, синоптическую ситуацию в регионе сформирует тыловая, холодная часть циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

ElenaPiv/shutterstock

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. Во вторник кратковременные дожди и потеплеет до +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью небольшой дождь, в конце дня кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный днем, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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