Холодный первомай: петербургские синоптики дали свой прогноз на понедельник

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. Во вторник кратковременные дожди и потеплеет до +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью небольшой дождь, в конце дня кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный днем, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.