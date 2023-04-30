Всему виной скандинавский циклон: вот какой будет воскресная погода в Петербурге

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 мая, местами кратковременные осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем начнет слабо повышаться.