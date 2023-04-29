В Петербурге снова прохладно: какой будет погода на выходных по версии синоптиков

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье днем кратковременные дожди, и +10…+12», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 апреля, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, утром и днем умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.