На набережной Пряжки высадят сотни роз. Это совместная акция солистки Мариинского, фонда «Зеленый Петербург» и «Добрососедства Коломны»

Розы буду высаживать только в июне возле Матисова моста, поэтому сейчас идет подготовка. Любой может купить саженец цветка для себя, в подарок или в качестве благотворительности. Все они будут именные, их внесут на карту «Острова роз».

Участники акции смогут посадить розу самостоятельно или команда волонтеров сделает это за вас, если вы поддерживаете проект, но живете далеко от Петербурга. А также есть возможность подарить саженец детям. В проекте участвует фонд «Помощь детям», который привозит на высадку детей из детских домов и городских приютов.

На сегодняшний день на острове уже есть 106 именных роз сортов Ритаусма, Сноу Павемент и Савел. В этом году планируется посадка еще более 100 саженцев.

«Наши бабушки и дедушки каждую весну высаживали растения, и город утопал в цветах и зелени! Сейчас традиция утрачена, и город превращается в каменные джунгли (иногда еще и очень грязные джунгли). Пришло время это изменить!» — рассказали в «Добрососедстве Коломны».

Напомним, в прошлом году уже проходила подобная акция. Раньше в «Собака.ru» публиковали текст, как петербуржцы делали город лучше в 2022 году с рассказом о проекте.