Букинистический магазин от Подписных и бракосочетания ночью: что изменится для петербуржцев в мае

Официальный запуск общественного пространства «Фабрика» на Кирочной, открытие Летнего сада, дополнительные поезда в Москву: «Собака.ru» рассказывает, что ждет горожан в следующем месяце.
Майские праздники
Уходим на выходные: с 29 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая включительно.
Запуск «Фабрики»
1 мая официально открывают новое общественное пространства на территории кожевенного квартала на Кирочной, 67. Бывшая (первая!) российская фабрика по изготовлению альбомов и деловых папок из высококачественной кожи Самуила Бехли пережила реинкарнацию с легкой руки бюро Kidz во главе с Егором Богомоловым. Идеологом проекта стал Даниил Барышев, владелец ГК «Ареопаг». На территории 5000 кв.м. разместили 12 корнеров с акцентным баром посередине, магазин одежды и цветочную лавку, коворкинг, террасы, арт-зоны, двор со сценой, кинотеатром и танцплощадкой, а также двумя ресторанами.
Букинистический магазин «Академия»
«Подписные издания» готовятся к запуску букинистического магазина с кафе в начале мая! За обновление помещения отвечало aurore buro (Aster, Rene). Откроют пространство по соседству — в бывшей «Академкниги». Она работала в модерновом здании на Литейном с 1936 года и тогда распространяла издания Академии наук СССР. В 1958 году ее соседом стал книжный «Подписные издания», сменив за 32 года существования несколько адресов. Узнав о закрытии товарищей, команда Подписных решила выкупить помещение. Ждем с нетерпением новостей!
Ипотека
Центробанк с 1 мая повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Изменение касается покупки жилья в новостройках по договорам долевого участия. Если стандарты кредитования улучшат, ЦБ обещает пересмотреть надбавки.
Оплата ЖКХ
С 1 мая Банк России вдвое снижает максимальный размер комиссии банков для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей. Для россиян оплата любых товаров и услуг через СБП по-прежнему без комиссии.
Налоговая тайна
С 18 мая изменят правила работы банков с данными умерших клиентов. Теперь сведения о снятии с учета умерших, передаваемые из налоговых органов в банки, не будут доступны неограниченному количеству сотрудников банка. Это поможет предотвратить хищения средств со счетов покойников. Нововведение закреплено в 102-й статье Налогового кодекса РФ.
Товарные знаки
С 28 мая запретят регистрировать в России товарный знак, вводящий в заблуждение покупателей о месте производства изделия. Сюда отнесут не только названия географических объектов, но и созвучные слова. Соответствие обозначения требованию будет проверять эксперт. Поправки отражены в четвертой части Гражданского кодекса РФ.
Запуск летнего сезона во Дворе Гостинки
26 мая команда поп-ап-пространства обещает официально открыть сезон. Подробности пока не раскрывают. Напомним, Двор Гостинки — общественное пространство во дворе Большого Гостиного двора (проект архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота!). До 2021 года вход сюда был строго по пропускам. Реинкарнировать территорию взялась команда консультантов в сфере развития активов и ивент-индустрии SQM и BRIX совместно с администрацией универмага. Летом это гастрокорнеры, концерты и фестивали, пинг-понг, площадка для аджилити, а зимой — фудтраки, ярмарочные карусели и каток.
Два новых автобусных маршрута в Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах
Автобус № 221 «Станция метро «Пионерская» — Северное кладбище» свяжет станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Автобус будет ходить с 5:25 до 0:25 с интервалом 15–17 минут.
Автобус № 263 от Двинской улицы до Авиагородка через новостройки на Парфеновской улице. Транспорт будет ездить с 5:20 до 0:30 с интервалом не более 21 минуты.
Новые часы работы Дворцов бракосочетания
С 1 мая по 30 сентября петербуржцы могут расписаться ночью во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице. Последняя церемония будет начинаться в 23:00. Так Смольный хочет развивать свадебный туризм.
Летний сад
«Любимое детище Петра I» открывают 1 мая. Ранее сад закрывали на просушку.
Гольф-клуб в Никольских рядах
С 6 мая в Никольских рядах заработает гольф-клуб. В новом сезоне расширили поле (18 классических лунок и 9 с повышенным уровнем сложности!). Есть условия для мини-гольфа и паттинг-гольфа, тренировочная база, где можно отработать технику ударов. Клуб оборудован пандусом, а на определенных дорожках увеличено расстояние между лунками для маломобильных граждан. В будние дни гольф-клуб будет работать с 12 до 22, в выходные — с 10 до 22.
Запуск фонтанов
С 1 мая заработают светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у гостиного двора в Кронштадте и фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Дополнительные поезда
С 28 апреля по 9 мая ходят 50 дополнительных рейсов из Петербурга в Москву.
Открытие двора Московского рынка
С 1 мая в тестовом режиме открывают второй (большой!) двор Московского рынка. 16 июня обе локации гастромаркета (и крупнейшего в Ленинграде колхозного рынка!) обещают запустить официально. В программе — перформанс с выступлением Клавы Коки, семейный фестиваль с мастер-классами и аттракционы во дворе.
Маркировка напитков
С 15 мая воду в бутылках, минералку, сладкие напитки, морс, квас, компот и сок будут маркировать. Это может помочь сократить количество контрафакта и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Новый порядок выплат пенсий и детских пособий
С 1 мая только Почта России имеет право доставлять пенсии на дом и выдавать социальные выплаты наличными в отделениях.
Программа «Мама-предприниматель»
С 1 мая Минэкономразвития запускает обновленную программу для обучения эффективному ведению бизнеса 1500 женщин в России. В центрах «Мой бизнес» организуют тренинги о том, как генерировать прибыльные гипотезы, составлять бизнес-план, определять целевую аудиторию. Курс пройдет до 1 октября.
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