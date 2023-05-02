Букинистический магазин от Подписных и бракосочетания ночью: что изменится для петербуржцев в мае

Два новых автобусных маршрута в Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах

Автобус № 221 «Станция метро «Пионерская» — Северное кладбище» свяжет станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Автобус будет ходить с 5:25 до 0:25 с интервалом 15–17 минут.

Автобус № 263 от Двинской улицы до Авиагородка через новостройки на Парфеновской улице. Транспорт будет ездить с 5:20 до 0:30 с интервалом не более 21 минуты.