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Температура воздуха в Петербурге взяла новый максимум года

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В 10 утра городская метеостанция зафиксировала отметку в +18,0 градусов, а к полудню воздух прогрелся до +20 градусов — это самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала года, весны и апреля. И, похоже, тепло задержится еще на несколько дней.

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До сегодняшнего дня самая высокая отметка на термометрах показывала +17,9 градуса. Такую температуру зафиксировали вчера, 23 апреля, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«А вот до суточного рекорда максимальной температуры сегодняшнего дня далеко - он составляет +25,0° и установлен в 2000 году, это также и самая высокая температура воздуха когда-либо наблюдавшаяся в Санкт-Петербурге в апреле», — сказал Леус.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, погода плавно движется к летним показателям, уже ночью температура воздуха в городе была +8,8 градуса, а 10 дней назад такая была днем», — рассказал Колесов

«Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой +20 градусов. И так бы сказал, преимущественно сухо, но на западе области атмосферный фронт, и даже до Петербурга достает, поэтому в ночь местами может пройти небольшой дождь», — рассказал Колесов.

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