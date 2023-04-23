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Петербург ждет серия теплых дней: вот прогноз синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 апреля, в городе сохранится антициклональный тип погоды, что сулит жителям мегаполиса погожий и теплый весенний день.

Gala_Kan/shutterstock

«В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 апреля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20, на побережье Финского залива местами до +14. Атмосферное давление будет понижаться.

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