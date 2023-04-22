Власти Петербурга начнут бороться с назойливыми аниматорами на улицах

Для начала чиновники хотят Чиновники хотят понять, на каких основаниях на улицах работают аниматоры. «Надо понимать, это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели или просто люди, которые мешают прохожим», — говорит глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам чиновника власти постоянно получают от туристов жалобы на навязчивые предложения сфотографироваться.

Недавно жители Пушкина потребовали от КГИОП признать памятником яму на Анциферовской улице. Горожане уже настолько привыкли к яме, что считают ее своеобразной достопримечательностью. Активисты также просят, чтобы выбоину взяли под охрану государства как объект культурного наследия регионального значения.