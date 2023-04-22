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В Петербурге запустили фонтаны. В этом сезоне они будут работать на час дольше

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Первыми в городе заработали системы в Южно-Приморском парке Победы, Парке 300-летия Санкт-Петербурга и у Российской национальной библиотеки.

Mistervlad / Shutterstock.com

Всего сейчас запущен 71 фонтан, среди них три водных комплекса. Еще пять фонтанов обещают запустить 1 мая — светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

В этом году Водоканал изменил график работы фонтанов. Теперь посмотреть на них можно будет на час дольше, до 22:00. Кроме того, предусмотрен особый режим работы для 27 фонтанов на период белых ночей - с 22 мая по 24 июля. В это время они будут работать до полуночи.

6 фонтанов в центре города в этот же период, с 22 мая по 24 июля, будут работать до 02:00:

  • на Дворцовой набережной, 38;
  • на Петровской набережной, 10;
  • в Александровском парке;
  • на Манежной площади;
  • на Невском проспекте, 56;
  • на Казанской площади.

Напомним, что всего в ведении Водоканала находятся 113 фонтанов и фонтанных комплексов.

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