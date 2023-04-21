Солнце светило в Петербурге 15 дней подряд. Столько суток без осадков не было с 1965 года

Рекорд в 15 дней без осадков стал лишь четвертым за весь ряд наблюдений, так как в прошлом и позапрошлом веке в апреле были сухие периоды в 16 и 17 дней. Так долго погода без осадков в последний раз была в 1965 году, когда 22 дня в Ленинграде не наблюдался дождь.

«Сейчас примерно такая же ситуация, существенные осадки в Петербурге ожидаются только в середине следующей неделе и, скорее всего, с похолоданием. Так что был шанс, приблизится к рекордному сухому периоду, но не получилось», — сказал Колесов.

Сегодня на погоду в Петербурге влияет антициклон, но атмосферное давление уже понижается и с выходных дней начнется влияние циклонов. Выходные пройдут без серьезных осадков, а вот в воскресенье днем на востоке области местами возможен дождь.

«Усилений ветра в эти дни не ожидается, но ветра западного направления продолжают приносить к нам более теплый воздух, поэтому прогрев всей территории Ленинградской области продолжится. Температура воздуха в дневные часы повысится до +13…+18 градусов, и только у акваторий Финского залива и Ладоги будет прохладнее +10 градусов. Ну а в начале следующей недели станет еще теплее, и воздух уже будет прогреваться до +17…+22 градусов», — подчеркнул синоптик.