Прогулки с Марией Элькиной и Иваном Чечотом, а также капром: 13 главных урбанистических событий мая в Петербурге

Под парусом модернизма: экскурсия по яхт-клубу и прогулка на парусной яхте

Когда: 21 мая в 12:00.

Где: Петровская коса, 9И.

Речной яхт-клуб профсоюзов — один из старейших в России (основан в 1860 году!). На Петровской косе для него было построено здание кристаллической формы к Олимпиаде-80 по проекту ЛенЗНИИЭПа мастерской Григория Морозова. Хотя соревнования по яхтенному спорту прошли в Таллине, стадион имени Кирова принимал отборочные игры по футболу, поэтому прилегающие территории тоже приводили в порядок. Экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик предлагает обратить внимание на модернистскую постройку, ее новаторские конструкции с воды.

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