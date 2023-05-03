Прогулки с Марией Элькиной и Иваном Чечотом, а также капром: 13 главных урбанистических событий мая в Петербурге

Лекция главного архитектора города с 1991 по 2004 годы Олега Харченко о становлении капиталистического романтизма, прогулка по Нарвской заставе и экскурсия на парусной яхте, посвященная яхт-клубу — «Собака.ru» рассказывает, куда стоит пойти в этом месяце профессиональным петербуржцам!
Лекция «Окна и двери Петербурга»
Когда: 4 мая в 19:00.
Где: набережная Обводного канала 74Ц, Библиотека Планетария 1.
«Парадная или подъезд?» — любимый спор не только у петербуржцев, но и жителей других городов. На самом деле парадные перестали быть таковыми, когда доходные дома стали коммунальными, а вскоре лишились парадных дверей. Соосновательница проекта «Двери с помоек» Валентина Манн расскажет все об аутентичных парадных дверях и окнах в городе.
Маевка за Нарвской заставой с Иваном Чечотом
Когда: 6 мая в 12:00.
Где: выход из станции метро «Нарвская».
Нарвская застава — пролетарский район на юге Петербурга. В его архитектуре сохранились важные исторические сюжеты: от развития российской промышленности до революционных демонстраций. Искусствовед Иваном Чечот проведет экскурсию по улицам и постройкам района: от эклектичных построек до конструктивистских зданий. Маршрут включает Нарвский проспект, подворье Валаамского монастыря, площадь Стачек, парк Екатерингоф ансамбль Тракторной улицы (самый знаменитый петербургский жилмассив 1920-х!), комплекс Кировского райсовета и здание бывшего кинотеатра «Прогресс».
Зеленый лекторий: От царских огородов до парковых парадизов
Когда: 6 мая в 18:00.
Где: набережная реки Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл библиотеки имени Маяковского.
Старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, автор телеграм-канала «Про сады. И не только» Варвара Байрамова расскажет все о садовых экспериментах в Петербурге: чем наши парки отличаются от зарубежных, какие растения стали для нас привычными, а какие и по сей день украшают лишь фасады.
Авангард вокруг Елизаровской: рабочие районы, кварталы, жилые массивы
Когда: 7 мая в 15:00.
Где: выход из станции метро «Елизаровская».
Сегодня настоящим памятником авангарда является Невский район: советская школа, напоминающая комплекс Баухаус в Дессау, жилмассивы для рабочих, крупнейший в СССР и Европе комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, образцовая школа на улице Ткачей в стиле конструктивизма — эксперт проекта «Петербург глазами инженера» Александра Дадацкая покажет эти знаковые места (и не только!) и расскажет, какие задачи решали архитекторы в 1920-е при проектировании новых рабочих районов.
Первый и последний шедевр Ленинграда. Окраины Петроградской стороны с Марией Элькиной
Когда: 8 мая в 14:00.
Где: Малый проспект П.С., 87, сквер Шевченко.
Архитектурный критик Мария Элькина проведет прогулку по Петроградской и расскажет о конструктивистских и сталинских постройках. Маршрут пройдет по Малому проспекту и Большой Зелениной улице до силовой подстанции фабрики «Красное знамя» по проекту Мендельсона — главного шедевра 1920-х.
Лекция «Петербург от А до Я»
Когда: 11 мая в 19:00.
Где: набережная Обводного канала 74Ц, Библиотека Планетария 1.
Фотограф и автор книги «Архитектурная азбука Петербурга» Татьяна Ерова проведет ликбез по архитектурным стилям Петербурга. Лектор расскажет, чем отличаются петербургские от зданий других городов, и обратит внимание на интересные детали, которые часто многие не замечают во время прогулок.
Краеведческая лаборатория Маяковки: «Предмет охраны». Священный грааль в мире сохранения наследия
Когда: 12 мая в 19:15.
Где: набережная реки Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл библиотеки имени Маяковского.
Что такое «предмет охраны» и зачем он нужен, как оформлять и обновлять его, как найти его в своей квартире — об этом и других нюансах подробно расскажет заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Елена Резникова.
Экскурсия в Смольный собор «Архитектура компромиссов»
Когда: 14 мая в 15:00.
Где: перед входом в Смольный собор.
В 1740-х Елизавета Петровна захотела уйти в монастырь и поручила построить комплекс, где бы могла разместить 120 благородных девиц. Проект доверили архитектору Франческо Растрелли. Замысе был грандиозным для XVIII века — одна 140-метровая колокольня Смольного монастыря чего стоит! Завершить строительство по изначальной задумке не удалось. Почему? Об истории постройке поведает эксперт «Петербург глазами инженера» Анастасия Фурсова.
«Оттепель». Борьба с излишествами, серийное строительство, послевоенный модернизм и его наследие
Когда: 16 мая в 19:00.
Где: Тихорецкий пр. 17 Г., Ферма Бенуа, 2 этаж.
В 1955 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О преодолении излишеств в архитектуре и строительстве», отменявшее сталинскую классику: с уже построенных зданий сбивали колонны и наличники, все проекты, несущие в себе воспоминания о прежней архитектурной традиции заморозили. Какие проекты стали частью коллективной памяти о эпохе советского модернизма? Серийное строительство, «курортная» архитектура 1960-х, влияние Алваро Аалто и ленинградский дизайн — об этом и многом другом расскажет историк архитектуры Ксения Малич.
Под парусом модернизма: экскурсия по яхт-клубу и прогулка на парусной яхте
Когда: 21 мая в 12:00.
Где: Петровская коса, 9И.
Речной яхт-клуб профсоюзов — один из старейших в России (основан в 1860 году!). На Петровской косе для него было построено здание кристаллической формы к Олимпиаде-80 по проекту ЛенЗНИИЭПа мастерской Григория Морозова. Хотя соревнования по яхтенному спорту прошли в Таллине, стадион имени Кирова принимал отборочные игры по футболу, поэтому прилегающие территории тоже приводили в порядок. Экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик предлагает обратить внимание на модернистскую постройку, ее новаторские конструкции с воды.
Лекция «По следам генерального плана Петра I»
Когда: 24 мая в 19:00.
Где: набережная Черной речки, 12 (Библиотека №2).
Васильевскому острову в градостроительных планах Петра I суждено было стать центром города, большой экспериментальной строительной площадкой. Руководитель образовательного проекта «Институт Петербурга» Алла Князькина на своей лекции расскажет, как Стрелка из района для приближенных первого императора стал торговым, научным и административным центром.
Архитектура Санкт-Петербурга: от социализма к капиталистическому романтизму
Когда: 28 мая в 17:00.
Где: набережная реки Фонтанки, 44, Медиахолл библиотеки имени Маяковского.
Главный архитектор Петербурга с 1991 по 2004 годы, профессор архитектуры в институте им И. Е. Репина Олег Харченко расскажет о достижениях эпохи капиталистического романтизма, положении архитекторов в начале периода коренных экономических и социальных преобразований и о том, как и кто осваивал новые пространства в городе.
Лекция «Город растет: формирование городских районов в XVIII веке»
Когда: 29 мая в 19:00.
Где: набережная Черной речки, д. 12 (Библиотека №2).
Как формировались первые петербургские районы и что на это повлияло в XVIII веке? На эти и другие вопросы ответит ведущий научный сотрудник музея «Разночинный Петербург» Ирина Осипова.
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