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Тепло и без осадков: какой будет петербургская погода в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 апреля, город останется под влиянием западной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

shushonok / Shutterstock.com

«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 апреля, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных, днем северных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в окрестностях местами до -2, днем +11...+13, на побережье Финского залива местами до +8. Атмосферное давление будет повышаться.

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