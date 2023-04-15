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Теплая погода снова возвращается: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 апреля, город будет ощущать влияние западной периферии холодного антициклона. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, при этом вновь обойдется без осадков, а температурный фон останется близким к своей климатической норме.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +7…+12. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +10…+12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12, на побережье Финского залива до +7 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

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