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Жители Пушкина потребовали от КГИОП признать памятником яму на Анциферовской улице

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Горожане уже настолько привыкли к яме, что считают ее своеобразной достопримечательностью. Активисты также просят, чтобы выбоину взяли под охрану государства как объект культурного наследия регионального значения. Таким образом местные жители хотят привлечь внимание властей города к ямам на дороге.

«Исторически сложилось, что на единственном въезде в ЖК „Александровский“ жителей и гостей города уже долгое время встречает огромная яма. Анциферовская улица, названная в честь историка и краеведа Николая Анциферова, в настоящий момент является бесхозной», — сообщают жители района Гуммолосар.

Сейчас Анциферовская улица не входит в список дорог, которые ремонтируют за счет городского бюджета. За содержание бесхозных дорог в Пушкинском районе отвечают в районной администрации.

Периодически местные власти пытаются устранять ямы на дорогах, но по словам активистов, ремонт на некоторых участках делается некачественно. Жители Пушкина уверены, что статус памятника избавит чиновников «от головной боли и лишних проблем», потому что яму на Анциферовской улице нельзя будет ремонтировать из-за статуса памятника.

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