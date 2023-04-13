Жители Пушкина потребовали от КГИОП признать памятником яму на Анциферовской улице

«Исторически сложилось, что на единственном въезде в ЖК „Александровский“ жителей и гостей города уже долгое время встречает огромная яма. Анциферовская улица, названная в честь историка и краеведа Николая Анциферова, в настоящий момент является бесхозной», — сообщают жители района Гуммолосар.

Сейчас Анциферовская улица не входит в список дорог, которые ремонтируют за счет городского бюджета. За содержание бесхозных дорог в Пушкинском районе отвечают в районной администрации.

Периодически местные власти пытаются устранять ямы на дорогах, но по словам активистов, ремонт на некоторых участках делается некачественно. Жители Пушкина уверены, что статус памятника избавит чиновников «от головной боли и лишних проблем», потому что яму на Анциферовской улице нельзя будет ремонтировать из-за статуса памятника.