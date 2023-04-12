Апрельская жара в Петербурге почти побила рекорд двухвековой давности. Главный синоптик города рассказал, его еще ждать от погоды

«В тот год было очень тепло в течение нескольких дней начала второй декады апреля, температуры в Санкт-Петербурге достигали днем +19…+20 гр. Так что вчерашний максимум температуры только второй в длинном ряду инструментальных наблюдений», — отметил Колесов.

Еще сегодня, 12 апреля такое тепло сохраняется, температурные показатели на уровне +15…+16 градусов, ну а завтра похолодает и «сразу прилично градусов на 8». В пятницу, 14 апреля, ожидается +9 градусов. На выходных будет пасмурная погода, но будет относительно тепло, в воскресенье ожидается до +13 градусов. Примерно такая же погода сохранится в начале следующей недели.