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Апрельская жара в Петербурге почти побила рекорд двухвековой давности. Главный синоптик города рассказал, его еще ждать от погоды

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Вчера столбики термометров в городе показывали +16,4 градуса. Это очень тепло, такого не наблюдалось в этом и даже в прошлом веке, рассказал Александр Колесов, Начальник петербургского Гидрометцентра. Последний раз температурный рекорд для 11 апреля был в 1886 году: там зафиксировали отметку в +18,9 градуса. Но такое тепло в Петербурге задержится ненадолго.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

«В тот год было очень тепло в течение нескольких дней начала второй декады апреля, температуры в Санкт-Петербурге достигали днем +19…+20 гр. Так что вчерашний максимум температуры только второй в длинном ряду инструментальных наблюдений», — отметил Колесов.

Еще сегодня, 12 апреля такое тепло сохраняется, температурные показатели на уровне +15…+16 градусов, ну а завтра похолодает и «сразу прилично градусов на 8». В пятницу, 14 апреля, ожидается +9 градусов. На выходных будет пасмурная погода, но будет относительно тепло, в воскресенье ожидается до +13 градусов. Примерно такая же погода сохранится в начале следующей недели.

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