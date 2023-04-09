Правительство одобрило онлайн-продажу вина через «Почту России»

Планируется, что доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Сроки доставки от 24 часов. Для выдачи заказа клиентам потребуется показать паспорт.

Начать в качестве эксперимента продажу российских вин «Почтой России» в апреле 2021 года поручил президент Владимир Путин. Тогда планировалось, что запуск состоится в июне-декабре в двух регионах — Московской области и Мордовии. Позже сроки переносили не раз.