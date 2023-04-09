18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Правительство одобрило онлайн-продажу вина через «Почту России»

Поделиться:

Эксперимент с торговлей должен начаться с 1 ноября. В первое время доставку кабмин предлагает осуществлять по Москве и Московской области.

Shutterstock.com

Планируется, что доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Сроки доставки от 24 часов. Для выдачи заказа клиентам потребуется показать паспорт.

Начать в качестве эксперимента продажу российских вин «Почтой России» в апреле 2021 года поручил президент Владимир Путин. Тогда планировалось, что запуск состоится в июне-декабре в двух регионах — Московской области и Мордовии. Позже сроки переносили не раз.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: