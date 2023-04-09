Антициклон сохранит тепло и солнце: вот какой будет воскресная погода в Петербурге по версии синоптиков

«В Петербурге небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +10…+15. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля, ночью небольшая, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, в окрестностях до -3, днем +12...+14, на побережье Финского залива местами +8...+10. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.