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Антициклон сохранит тепло и солнце: вот какой будет воскресная погода в Петербурге по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 апреля, синоптическую ситуацию в городе будет формировать периферия обширного антициклона, названного немецкими метеорологами «Ольденбургия».

FOTOGRIN/shutterstock

«В Петербурге небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +10…+15. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля, ночью небольшая, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, в окрестностях до -3, днем +12...+14, на побережье Финского залива местами +8...+10. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

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