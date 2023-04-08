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Потепление продолжается: какой будет погода в Петербурге в выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 апреля, синоптическую ситуацию в городе будет определять северо-западная периферия обширного антициклона. В регионе ожидается небольшая облачность и вновь обойдется без осадков.

shushonok/shutterstock

«Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В воскресенье без осадков и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля, без осадков. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в окрестностях до -3, днем +10...+12, в прибрежных районах местами до +6. Атмосферное давление существенно не изменится.

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