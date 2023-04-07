Где взять апрельский номер журнала «Собака.ru»

На обложке — Дарья Мороз. Актриса становится режиссером и продюсером: снимает для платформы Okko сериал «Секс. До и после» и выступает шоураннером в проекте Start «Жить жизнь». А еще готовится к премьере в МХТ имени Чехова и планирует новый сезон «Содержанок»

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Также в номере — узнали у петербургского актера Кости Плотникова (он сыграл Горшка в сериале «Король и шут»!) о любимых местах этой фэнтези-вселенной, работе дворником и участии в спектакле «Квадрат» Димы Крестьянкина.