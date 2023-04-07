Где взять апрельский номер журнала «Собака.ru»

Редакция «Собака.ru» с восторгом и надеждой наблюдает ренессанс русской дизайн-сцены. Собрали в апрельском номере визионер-доклад с главными действующими лицами индустрии.
На обложке — Дарья Мороз. Актриса становится режиссером и продюсером: снимает для платформы Okko сериал «Секс. До и после» и выступает шоураннером в проекте Start «Жить жизнь». А еще готовится к премьере в МХТ имени Чехова и планирует новый сезон «Содержанок»
Внутри — бесценный трендбук по локальному дизайну! Актуальные кураторы, архитекторы и бизнесмены рассказывают, что брать немедленно, за кем следить и во что вкладывать. Новый супертренд — коллекционировать дизайн-объекты. Если в вашем собрании пока только nft, Хокни и Пивоваров, вы отстали от жизни. Вот семь топовых лотов, за которыми охотятся Белоногова и Вервордт.
Также в номере — узнали у петербургского актера Кости Плотникова (он сыграл Горшка в сериале «Король и шут»!) о любимых местах этой фэнтези-вселенной, работе дворником и участии в спектакле «Квадрат» Димы Крестьянкина.
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных Дом Книги, Подписные Издания и Masters bookstore.
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания». Также на журнал можно подписаться на Почте России и получить его в удобном отделении или с доставкой.
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK свежий номер можно читать online в любое время.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Animals
BeefZavod
Bekizer
Bilbao
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
Fresas
Giallo
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Marso Polo
Meal
Memo
Mercado Del Sol
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
MUST
Pame
Percorso
Petrov-Vodkin
Recolte
Rыба
Rыба на даче
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tagliatella
The Sizzle
Waterloo
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Арка
Банщики
География
Гинза
Карл и Фридрих
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка
Репа
Ресторан Шаляпин
Рибай
Русская рыбалка в Комарово
Русская рюмочная №1
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
Grand Hotel Europe
Kempinsky Hotel Moika22
The Faces
Англетер
Астория
Гранд Отель Эмеральд
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Скандинавия
Бутики
ДЛТ
Au Pont Rouge
BOSCO
DayNight
Gold Union
Molecule
Клиники / Салоны красоты
СМ-Клиника
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
Beauty Room
АБИА
Американская медицинская клиника
БИЭМ
Вероника
ГЕН 87
Грандмед
ДЕГА
Дегтярные Бани
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
Клиника «Мать и Дитя»
Клиника РАМИ
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
МЕДИ
Меди Эстетик
Многопрофильная клиника «Сестрорецкая»
НИЦ Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
«ЭКО-Безопасность»
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