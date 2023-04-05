18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бывший доходный дом жены статского советника Анны Хабловской получил статус памятника регионального значения

Поделиться:

Здание на улице Жуковского, 59-61, построенное в 1909-1911 годах инженером Александром Кенелем. Стиль постройки — модерн с элементами неоклассицизма. До наших дней сохранились архитектурно-художественное и объемно-пространственное решения фасадов, декоративно-художественная отделка интерьеров и парадной лестницы.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

«Центральная часть лицевого фасада акцентирована мощным лучковым аттиком. Первые два этажа облицованы рваным серым гранитом в стилистике модерна, верхние – симметричны, гладко оштукатурены и оформлены шестью ионическими пилястрами. На центральной части фасада фриз гладко оштукатурен, декорирован маленькими овальными венками, перевитыми лентами», — отметили в пресс-службе КГИОП.

В начале ХХ века помещения в доме сдавались внаем. В 1914-1917 годах в доме располагался Романовский комитет, который находился под Высочайшим покровительством императора Николая II.

С 1920-х годов на протяжении почти 80 лет в здании находились различные учебные заведения: школы, техникумы и институт. Сейчас в здании размещаются СПб ГБУ Сон «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района «Развитие»» и иные организации.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: