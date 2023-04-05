Бывший доходный дом жены статского советника Анны Хабловской получил статус памятника регионального значения

«Центральная часть лицевого фасада акцентирована мощным лучковым аттиком. Первые два этажа облицованы рваным серым гранитом в стилистике модерна, верхние – симметричны, гладко оштукатурены и оформлены шестью ионическими пилястрами. На центральной части фасада фриз гладко оштукатурен, декорирован маленькими овальными венками, перевитыми лентами», — отметили в пресс-службе КГИОП.

В начале ХХ века помещения в доме сдавались внаем. В 1914-1917 годах в доме располагался Романовский комитет, который находился под Высочайшим покровительством императора Николая II.

С 1920-х годов на протяжении почти 80 лет в здании находились различные учебные заведения: школы, техникумы и институт. Сейчас в здании размещаются СПб ГБУ Сон «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района «Развитие»» и иные организации.