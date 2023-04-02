Весна задерживается: петербургские синоптики дали свой прогноз на воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 апреля, город своим северо-западные краем заденет очередной циклон. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега во второй половине дня.
«Днем +1…+3 градуса, по области -1…+4. Атмосферное давления выше нормы – 767 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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