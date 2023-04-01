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Всего 76 часов солнца и рекордные осадки. Синоптики подвели итоги марта

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Они также отметили, что первый весенний месяц в этом году выдался более пасмурным, чем прошлогодний. Солнечным был 21 день, однако солнце светило всего 76,5 часа. В марте 2022 года таких часов насчитывалось 187,7.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Синоптик Александр Колесов также отметил, что Среднее показание термометров составило –0,3 градуса. Самым тёплым днём стало 20-е марта, когда воздух прогрелся до +10,4 градуса. Наиболее холодная ночь была 10-го числа, тогда столбик термометра опустился до –17,3 градуса.

«Самые сильные осадки, да ещё в виде снега, выпали 29 марта, составив 13,3 мм. Кстати, надо отметить третью декаду марта, она стала очень обильной на осадки, так как выпало 45,1 мм. Давно такого не было», — пишет Колесов в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что в Петербурге выпало рекордное количество осадков — 81,4 мм, это второй результат после 1971 года.

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