Всего 76 часов солнца и рекордные осадки. Синоптики подвели итоги марта

Синоптик Александр Колесов также отметил, что Среднее показание термометров составило –0,3 градуса. Самым тёплым днём стало 20-е марта, когда воздух прогрелся до +10,4 градуса. Наиболее холодная ночь была 10-го числа, тогда столбик термометра опустился до –17,3 градуса.

«Самые сильные осадки, да ещё в виде снега, выпали 29 марта, составив 13,3 мм. Кстати, надо отметить третью декаду марта, она стала очень обильной на осадки, так как выпало 45,1 мм. Давно такого не было», — пишет Колесов в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что в Петербурге выпало рекордное количество осадков — 81,4 мм, это второй результат после 1971 года.