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Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Петербурге в начале апреля

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием северо-восточной периферии циклона. В регионе сохранится облачная погода, пройдет снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Skreidzeleu/shutterstock

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -1…+4. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами небольшой снег, ночью заморозки, днем до +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 апреля, временами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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