Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Петербурге в начале апреля

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -1…+4. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами небольшой снег, ночью заморозки, днем до +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 апреля, временами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.