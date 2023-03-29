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В Петербурге стали чаще жениться и разводиться

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За прошедший год в городе заключили на 16% больше браков, чем в 2021 году. И больше всего свадеб проходило в октябре. А вот разводов стало больше на 1,3 тысячи.

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«В 2021 году было зарегистрировано 25,6 тысячи случаев развода, а в 2022-м — 26,9 тысячи», — уточнила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. Этот показатель вырос на 1,3 тысячи случаев разводов по сравнению с 2021 годом.

Чиновница в своем докладе перед ЗакСом привела статистику по смертности и рождаемости населения в Петербурге. В прошлом году в городе родились 50 663 человека, умерли 62 317 человек. Этот показатель улучшился по сравнению с данными предыдущего года, хотя на протяжении нескольких лет наблюдается превышение количества смертей над рождением.

В прошлом году разница составляла 21 тысячу человек. На это, в том числе, повлияла пандемия коронавируса. При этом в Петербурге упала смертность от отравления алкоголем и наркотиками, а также из-за суицидов.

Напомним, Смольный насчитал 335 петербуржцев старше 100 лет. Даже пандемия не сильно сказалась на этой возвратной группе, в том смысле, что в ней не выросла смертность. Об этом рассказала глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова на заседании  городского правительства.

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