Высота снежного покрова в марте побила декабрьские показатели в Петербурге

В городе зафиксировали 16 сантиметров высоты снежного покрова. За всю календарную зиму больше снега было лишь в течение 8 дней в декабре, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. А еще в первом весеннем месяце выпала двойная норма осадков и март 2023 года стал самым влажным за последние полвека. И кажется, что это не предел.
Как добавил Леус, за март в Петербурге уже выпало 75 миллиметров осадков, что составляет более двух месячных норм (208%), а за сутки в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45% от нормы. Этот месяц 2023 года уже стал самым влажным за последние полвека.
По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снегом засыпало часть западной территории Ленинградской области, но в больше всего досталось городу: «На 9 утра в городе свежевыпавшего снега, а снег шел немного больше 12 часов, от 10,5 см в Кронштадте, до 13,6 см в центре города. В Ломоносове выпало 12,5 см, в Колпино 13,3 см… В центре города высота снежного покрова 16 см, это почти как в декабре было».
Колесов также рассказал о погоде на ближайшие сутки. Атмосферный фронт разделил территорию на две части: теплую и холодную, — по линии Петербург – Луга- Великие Луки.
«В течение ночи атмосферный фронт медленно смещался к востоку через Петербург. Сегодня днем он продолжит свое движение на восток, поэтому большую часть дня осадки в виде снега будут сохраняться. И только предстоящей ночью существенно похолодает, до -3...-8 гр., а снег прекратится», — отметил синоптик.
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