Высота снежного покрова в марте побила декабрьские показатели в Петербурге

Как добавил Леус, за март в Петербурге уже выпало 75 миллиметров осадков, что составляет более двух месячных норм (208%), а за сутки в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45% от нормы. Этот месяц 2023 года уже стал самым влажным за последние полвека.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снегом засыпало часть западной территории Ленинградской области, но в больше всего досталось городу: «На 9 утра в городе свежевыпавшего снега, а снег шел немного больше 12 часов, от 10,5 см в Кронштадте, до 13,6 см в центре города. В Ломоносове выпало 12,5 см, в Колпино 13,3 см… В центре города высота снежного покрова 16 см, это почти как в декабре было».

Колесов также рассказал о погоде на ближайшие сутки. Атмосферный фронт разделил территорию на две части: теплую и холодную, — по линии Петербург – Луга- Великие Луки.

«В течение ночи атмосферный фронт медленно смещался к востоку через Петербург. Сегодня днем он продолжит свое движение на восток, поэтому большую часть дня осадки в виде снега будут сохраняться. И только предстоящей ночью существенно похолодает, до -3...-8 гр., а снег прекратится», — отметил синоптик.