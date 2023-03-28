Правый берег набережной Мойки в Петербурге отправили на капремонт до октября

Как сообщили в ГАТИ, на пересечении проезжих частей набережной Крюкова канала и Большой Морской улицы уменьшат проезжую часть, а проезд для большегрузных автомобилей ограничат вдоль ремонтируемой набережной.

Подрядчик будет демонтировать решетку, гранитные тумбы, плиты тротуара, облицовку стен и гранитные блоки набережной. Вместо старой бутовой кладки установят железобетонную стенку на основании из буронабивных свай.

«Гранитные элементы набережной, карнизные камни и чугунные решетки отреставрируют и вернут на прежнее место, также полностью будет восстановлено благоустройство», — добавили в «Мостотресте».

В ГАТИ также отметили, что до конца весны закроют проезд по набережной Малой Невки от Боковой аллеи до Каменноостровского проспекта. Там с 30 марта по 28 мая в рамках первого этапа начнется реконструкция инженерных сетей.