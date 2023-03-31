Цифровой рубль и запуск фонтанов в Петергофе: что изменится для петербуржцев в апреле

Порог беспошлинной торговли

Нормы беспошлинного ввоза заграничных товаров для личного пользования при заказах в онлайн-магазинах снизят в пять раз — с 1000 до 200 евро. При превышении лимита россиянам нужно будет платить пошлину в размере 15% от суммы заказа, но не менее 2 евро за килограмм. Перевозить через границу товары самостоятельно можно в багаже на сумму не более 500 евро и весом до 25 килограмм.

Беспошлинный порог для авиапассажиров прежний: в багаже (без дополнительной оплаты) — товары не дороже 10 000 евро.