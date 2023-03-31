Цифровой рубль и запуск фонтанов в Петергофе: что изменится для петербуржцев в апреле

Новые правила сдачи экзаменов для водителей, снижение порога беспошлинной торговли: «Собака.ru» традиционно рассказывает, какие изменения ждут горожан в новом месяце.
Цифровой рубль
С 1 апреля в России начнут тестировать платежи физлиц цифровым рублем. То есть платить в магазине можно будет не только картой или наличными, но и с помощью цифрового рубля — кода. Пилот будет идти на ограниченное количество операций и клиентов с 13 банками, подтвердивших готовность.
Налоги
С 1 апреля в налоговую нужно по-новому предоставлять сведения о недвижимости или транспортных средств: больше не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты документов о правах на земельные участки, отдельные характеристики транспортных средств.
Повышение пенсий
На 3,3% поднимают социальные пенсии с 1 апреля: по старости, по инвалидности, по потери кормильца, детям-сиротам до 18 лет (а при очном обучении — до 23). Выплату индексируют ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Перерасчет происходит автоматически, никуда обращаться не нужно. Так, за год (с апреля 2022 года) размер социальных пенсий вырос на 13,3%.
Перерасчет оплаты домовых нужд
Владельцы квартир получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Оплату общедомовых нужд (траты на уборку, работу лифта, электроснабжения в доме) теперь будут вычислять по фактическому потреблению. Если в многоквартирных домах есть счетчики, собственникам нужно платить по показателям, если нет — по нормативам.
Ограничения у ломбардов
Финансовые организации, зарегистрированные в госреестре до 10 января этого года, могут лишиться права выдавать потребительские займы и менять сроки исполнения обязательств по договорам. Чтобы снять ограничение, им нужно пройти регистрацию «по обновленным правилам».
Порог беспошлинной торговли
Нормы беспошлинного ввоза заграничных товаров для личного пользования при заказах в онлайн-магазинах снизят в пять раз — с 1000 до 200 евро. При превышении лимита россиянам нужно будет платить пошлину в размере 15% от суммы заказа, но не менее 2 евро за килограмм. Перевозить через границу товары самостоятельно можно в багаже на сумму не более 500 евро и весом до 25 килограмм.
Беспошлинный порог для авиапассажиров прежний: в багаже (без дополнительной оплаты) — товары не дороже 10 000 евро.
Новые требования к госслужащим
Теперь будут оценивать профессиональный уровень госслужащего, исходя из требований должностного регламента для каждого сотрудника в организации. А в федеральный закон о государственной гражданской службе внесли понятия «профессиональный уровень» и «оценка профессионального уровня».
Заявления в первые классы
В Петербурге с 1 апреля можно подавать заявления в первые классы. Кампания проходит в два этапа: до 30 июня принимают документы в школах района, где живет ребенок, а приглашать в школу для подачи оригиналов начнут не ранее 18 мая.
Гаджеты с предустановленными российскими приложениями
С апреля телефоны, планшеты, ноутбуки и ПК будут продавать с российским программным обеспечением.
Весенний призыв
С 1 апреля по 15 июля будут призывать граждан на срочную службу.
Запуск фонтанов в Петергофе
22 апреля в государственном музее-заповеднике будет торжественный запуск фонтанов. С этого дня вход в парки станет платным.
Просушка садов
Летний и Михайловский сады закроют на просушку с 1 апреля. Обычно после этого пространства открывают 1 мая, но точная дата будет зависеть от погоды.
Летние рейсы в Тунис
Из Петербурга в Монастир авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля запускает рейсы — самолеты будут летать дважды в неделю.
Закрытие катка
2 апреля — последний день работы катка на Новой Голландии. В субботу — работает до 23:00 с дополнительными сеансом Silent Disco.
Новые правила сдачи экзаменов для водителей
В практической части экзамена больше не будет площадки, вместо нее — дополнительные упражнения в городе. Проверяющие подберут участки дорог с менее интенсивным движением транспорта. Рядом с водителем будет сотрудник ГИБДД — инструктор из автошколы останется в машине, но займет место на заднем сидении. За допущенные ошибки участник получает штрафные баллы: 1, 2 и 3. Например, за слишком низкую скорость начисляют теперь один штрафной балл, за помехи другим — два. При наборе пяти — экзамен не сдан.
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