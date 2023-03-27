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Плавучий ресторан «Серебряный кит» пошел ко дну

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Заведение, которое располагалось напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, сорвался со свай и ушел под воду левым боком. На месте работают экстренные службы.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура уже и разбираются с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит». На место происшествия стянули сотрудников МЧС и водолазной службы.

«По факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — сообщили в прокуратуре.

Как рассказали «Фонтанке» в региональном ГУ МЧС, плавучим рестораном не пользовались, он был закрыть и людей там не было. Пострадавших не обнаружили. А в пресс-службе комитета по природопользованию отметил, что на месте также работали аварийные службы комитета, и следов нефтепродуктов не обнаружили.

Напомним, еще осенью 2022 года появилась информация, что ресторан-дебаркадер «Серебряный кит», который пришвартован на Неве у проспекта Обуховской Обороны, выставили на продажу. Предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Продавец просит за него 35 млн рублей.

Плавучий развлекательный комплекс построили еще в 2001 году на Северной верфи по проекту московских архитекторов Владислава Савинкина и Владимира Кузьмина. Заказчиком выступила финансово-промышленная компания «Фарсэй». Проект оценивали в 300 тысяч долларов.

Изначально «кит» должен был поселиться в Москве, но в столице этот проект не согласовали и плавучую конструкцию вернули в Петербург, однако много лет не могли найти барже достойного места в городе.

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