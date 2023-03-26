Циклон «Хилмар» приносит дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди, температура воздуха +4…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта, облачная погода. Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.