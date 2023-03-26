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Циклон «Хилмар» приносит дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 марта, территория северо-западных и центральных районов Европейской России будет находиться под влиянием североатлантического циклона «Хилмар» и системы связанных с ним атмосферных фронтов.

Shuldiakov Studio / Shutterstock.com

«В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди, температура воздуха +4…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта, облачная погода. Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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