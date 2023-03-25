Дожди с мокрым снегом: какой будет петербургская погода в последние мартовские выходные

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди с мокрым снегом, и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 марта, ночью без существенных осадков, утром и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.