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Дожди с мокрым снегом: какой будет петербургская погода в последние мартовские выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 марта, условия погоды в городе сформирует тыловая, холодная часть циклона с центром над Карелией. В такой ситуации небо над регионом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, ближе к вечеру местами с мокрым снегом.

Maximillian cabinet / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди с мокрым снегом, и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 марта, ночью без существенных осадков, утром и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

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