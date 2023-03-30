«Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» и еще пять открытий марта в Петербурге

Стрит-арт хранение

У бара «Мачты» в «Севкабель Порту» новый (дико симпатичный!) сосед — институция САХ. Два года назад группа INLOCO Initiative, создавшая Институт исследования стрит-арта, уловила тренд на историю регионального уличного искусства. Художники накопили серьезные архивы, исследователи — материалы о развитии паблик-арта, граффити, активизма, городского искусства и урбанистике. А в марте команда фонда объединила в одно целое теорию и практику в Порту — идейным вдохновителем и куратором стала Алина Зоря.

Архитектор и дизайнер Егор Богачев всего на 88 квадратных метрах устроил не только хранилище для 350 работ, но и библиотеку, коворкинг для исследователей, стойку администратора, кладовую, гардероб и магазин с мерчем, книгами, зинами и тиражным творчеством авторов. Главной особенностью пространства стал принцип «открытого хранения». Экспонаты живут в темных секциях при особых условиях (да, как в музее!): увлажнитель, температура до 25 градусов и рассеянный свет. Это необходимо, чтобы избежать выцветания.

Идем на экскурсии, читать редкие книги и смотреть на коллекцию искусства уличной волны: Тимофей Радя, Иван Серый, Саша Трун, петербургское объединение 10.203 (Максим Има! Турбен!).

Где: Кожевенная линия 40Е, 2 этаж, помещение 1 (19-н).