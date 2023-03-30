«Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» и еще пять открытий марта в Петербурге

Культурный центр, где собирают, изучают и показывают уличное искусство (Тимофей Радя, Саша Трун, Максим Има и Турбен!), киберпространство и расширение Дома книги: «Собака.ru» рассказывает, какими запусками Петербург запомнил уходящий месяц.
Стрит-арт хранение
У бара «Мачты» в «Севкабель Порту» новый (дико симпатичный!) сосед — институция САХ. Два года назад группа INLOCO Initiative, создавшая Институт исследования стрит-арта, уловила тренд на историю регионального уличного искусства. Художники накопили серьезные архивы, исследователи — материалы о развитии паблик-арта, граффити, активизма, городского искусства и урбанистике. А в марте команда фонда объединила в одно целое теорию и практику в Порту — идейным вдохновителем и куратором стала Алина Зоря.
Архитектор и дизайнер Егор Богачев всего на 88 квадратных метрах устроил не только хранилище для 350 работ, но и библиотеку, коворкинг для исследователей, стойку администратора, кладовую, гардероб и магазин с мерчем, книгами, зинами и тиражным творчеством авторов. Главной особенностью пространства стал принцип «открытого хранения». Экспонаты живут в темных секциях при особых условиях (да, как в музее!): увлажнитель, температура до 25 градусов и рассеянный свет. Это необходимо, чтобы избежать выцветания.
Идем на экскурсии, читать редкие книги и смотреть на коллекцию искусства уличной волны: Тимофей Радя, Иван Серый, Саша Трун, петербургское объединение 10.203 (Максим Има! Турбен!).
Где: Кожевенная линия 40Е, 2 этаж, помещение 1 (19-н).
Kronbars Arena
В ИТМО открыли киберспортивную площадку, где школьники, студенты и сотрудники университета и других вузов могут играть в компьютерные игры, участвовать в киберспортивных турнирах, записывать подкасты и стримы. Пространство состоит из трех зон: киберспортивной для групповых тренировок, парных и одиночных, коворкинг с PlayStation 5 и студии звукозаписи. Чтобы посетить его, необходимо написать заранее в личные сообщения официальной группы киберарены и забронировать комнату.
Где: Песочная набережная, 14.
Цокольный этаж Дома книги
На цокольном этаже исторического книжного открыли зал с научно-популярными изданиями, узконаправленной литературой по гуманитарным наукам, книгами о спорту, механике, рукоделии и кулинарии. Установили стойку для выдачи интернет-заказов. В оформлении интерьера использовали дерево и металл, а архитектурно-художественные элементы сохранили. Ранее мы писали о том, как исторический книжный в конце прошлого года вернулся на Невский.
Где: Невский проспект, 28.
Выставочное пространство в БКЦ «Нота»
В библиотеке Красногвардейского района открыли выставочное пространство экспозицией «Роман о розе». Владимир Копейкин, «Север-7» и другие современные художники переосмыслили легенды из истории библиотек через звуковые и архитектурные инсталляции, стекло, песок и ткани, нейросети, одежду, книги. Увидеть результат можно до 30 мая включительно.
Полностью БКЦ «Нота» запустят 10 ноября: музыкальный, поэтический и печатный коворкинги, книжный фонд с 90 000 изданий, зал с амфитеатром, комната для конференций в режиме офлайн и онлайн-трансляции на 360 градусов. За концепцию пространства отвечало архитектурное бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко (команда разрабатывала проект БКЦ «Шкаф»).
Где: Косыгина 28, корпус 1.
Арт-резиденция «Изба»
В 100-летней избе в глухой деревне Лаврово (здесь круглый год живет только один человек!) открыли арт-резиденцию. До конца месяца современные художники здесь переосмысляли вепскую культуру. В апреле каждый может посетить дом и посмотреть работы авторов. По завершению проекта в нем планируют открыть галерею современного искусства — так хотят привлечь внимание петербуржцев к месту.
Где: Ленобласть, Подпорожский район, деревня Лаврова.
Музей сказок «Особняк — Небылица»
В конце марта в особняке Анны Целибеевой открыли трехэтажный музей, посвященный сюжетам русских былин и мифов. По легенде создателей пространства, профессор Хеленверкофф, дальний родственник хозяйки дома, был увлечен сказками и собирательством артефактов. Здесь есть «лаборатория для алхимических экспериментов» и кафе, «комната с восточными артефактами», кабинет, дом Бабы-яги, зал-замок, чердак и детская комната воспоминаний профессора.
Где: Некрасова, 14B.
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