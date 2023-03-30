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«Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» и еще пять открытий марта в Петербурге

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Культурный центр, где собирают, изучают и показывают уличное искусство (Тимофей Радя, Саша Трун, Максим Има и Турбен!), киберпространство и расширение Дома книги: «Собака.ru» рассказывает, какими запусками Петербург запомнил уходящий месяц.

Варвара Топленникова / Стрит-арт хранение

Стрит-арт хранение

У бара «Мачты» в «Севкабель Порту» новый (дико симпатичный!) сосед — институция САХ. Два года назад группа INLOCO Initiative, создавшая Институт исследования стрит-арта, уловила тренд на историю регионального уличного искусства. Художники накопили серьезные архивы, исследователи — материалы о развитии паблик-арта, граффити, активизма, городского искусства и урбанистике. А в марте команда фонда объединила в одно целое теорию и практику в Порту — идейным вдохновителем и куратором стала Алина Зоря.

Архитектор и дизайнер Егор Богачев всего на 88 квадратных метрах устроил не только хранилище для 350 работ, но и библиотеку, коворкинг для исследователей, стойку администратора, кладовую, гардероб и магазин с мерчем, книгами, зинами и тиражным творчеством авторов. Главной особенностью пространства стал принцип «открытого хранения». Экспонаты живут в темных секциях при особых условиях (да, как в музее!): увлажнитель, температура до 25 градусов и рассеянный свет. Это необходимо, чтобы избежать выцветания. 

Идем на экскурсии, читать редкие книги и смотреть на коллекцию искусства уличной волны: Тимофей Радя, Иван Серый, Саша Трун, петербургское объединение 10.203 (Максим Има! Турбен!).

Где: Кожевенная линия 40Е, 2 этаж, помещение 1 (19-н). 

Пресс-служба ИТМО

Kronbars Arena

В ИТМО открыли киберспортивную площадку, где школьники, студенты и сотрудники университета и других вузов могут играть в компьютерные игры, участвовать в киберспортивных турнирах, записывать подкасты и стримы. Пространство состоит из трех зон: киберспортивной для групповых тренировок, парных и одиночных, коворкинг с PlayStation 5 и студии звукозаписи. Чтобы посетить его, необходимо написать заранее в личные сообщения официальной группы киберарены и забронировать комнату. 

Где: Песочная набережная, 14.

FOTOGRIN / Shutterstock

Цокольный этаж Дома книги

На цокольном этаже исторического книжного открыли зал с научно-популярными изданиями, узконаправленной литературой по гуманитарным наукам, книгами о спорту, механике, рукоделии и кулинарии. Установили стойку для выдачи интернет-заказов. В оформлении интерьера использовали дерево и металл, а архитектурно-художественные элементы сохранили. Ранее мы писали о том, как исторический книжный в конце прошлого года вернулся на Невский. 

Где: Невский проспект, 28.

Пиотровский Online

Выставочное пространство в БКЦ «Нота»

В библиотеке Красногвардейского района открыли выставочное пространство экспозицией «Роман о розе». Владимир Копейкин, «Север-7» и другие современные художники переосмыслили легенды из истории библиотек через звуковые и архитектурные инсталляции, стекло, песок и ткани, нейросети, одежду, книги. Увидеть результат можно до 30 мая включительно. 

Полностью БКЦ «Нота» запустят 10 ноября: музыкальный, поэтический и печатный коворкинги, книжный фонд с 90 000 изданий, зал с амфитеатром, комната для конференций в режиме офлайн и онлайн-трансляции на 360 градусов. За концепцию пространства отвечало архитектурное бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко (команда разрабатывала проект БКЦ «Шкаф»). 

Где: Косыгина 28, корпус 1.

Арт-резиденция «Изба»

Арт-резиденция «Изба»

В 100-летней избе в глухой деревне Лаврово (здесь круглый год живет только один человек!) открыли арт-резиденцию. До конца месяца современные художники здесь переосмысляли вепскую культуру. В апреле каждый может посетить дом и посмотреть работы авторов. По завершению проекта в нем планируют открыть галерею современного искусства — так хотят привлечь внимание петербуржцев к месту.

Где: Ленобласть, Подпорожский район, деревня Лаврова. 

Музей сказок «Особняк — Небылица»

Музей сказок «Особняк — Небылица»

В конце марта в особняке Анны Целибеевой открыли трехэтажный музей, посвященный сюжетам русских былин и мифов. По легенде создателей пространства, профессор Хеленверкофф, дальний родственник хозяйки дома, был увлечен сказками и собирательством артефактов. Здесь есть «лаборатория для алхимических экспериментов» и кафе, «комната с восточными артефактами», кабинет, дом Бабы-яги, зал-замок, чердак и детская комната воспоминаний профессора.

Где: Некрасова, 14B. 

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