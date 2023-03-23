10 невероятно красивых мозаик Петербурга, которые вы (спорим!?) не видели!

«Индустрия социализма» в Геологоразведочном музее имени академика Ф. Н. Чернышева

Огромная (3, 5 тонны!) карта СССР из кусочков 19 минералов (Алмазы! Изумруды!) советского происхождения в масштабе 1:1 500 000. Мастера начали работать над ней в 1936 году под кураторством соратника Ленина и Сталина, наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. За художественную разработку проекта отвечали руководитель мозаичного отдела Академии художеств Фролов, художники Скворцов и Данилочкина. На Ленинградском заводе по обработке камней-самоцветов 150 человек набирали мозаику (всего в создании карты участвовали 667!). Самым маленьким стал кусочек мозаики размером всего в два миллиметра квадратных, а большой — 30.

СССР на карте выложен в технике флорентийской мозаики. Каждый элемент тщательно отшлифован и подогнан друг к другу, поэтому создается впечатление каменной картины «без швов». Оттенки принципиально важны: они обозначают особенности рельефа на суше и морские глубины по картографическим нормам. Объекты тяжелой промышленности выделили рубинами и гранатами, химической — лунным камнем, легкой — аметистами, лесной — изумрудами, пищевой — желтым горным хрусталем. Все камни — в оправе из платинированного серебра (из него сделаны названия, железные дороги, параллели и меридианы!). На каменные пластины ушло около 70 тонн яшмы, амазонита и лазурита.