10 невероятно красивых мозаик Петербурга, которые вы (спорим!?) не видели!

Большая (3,5 тонны!) карта СССР из кусочков 19 минералов (Алмазы! Изумруды!) и мозаичное панно со скульптурами (Женщины на столе! Человеческие головы!): «Собака.ru» попросила историка искусства, гида образовательной компании «Петербург глазами инженера» Оксану Карпенко выбрать самые интересные петербургские мозаики, которые удивят не только туриста, но и местного!
«Индустрия социализма» в Геологоразведочном музее имени академика Ф. Н. Чернышева
Огромная (3, 5 тонны!) карта СССР из кусочков 19 минералов (Алмазы! Изумруды!) советского происхождения в масштабе 1:1 500 000. Мастера начали работать над ней в 1936 году под кураторством соратника Ленина и Сталина, наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. За художественную разработку проекта отвечали руководитель мозаичного отдела Академии художеств Фролов, художники Скворцов и Данилочкина. На Ленинградском заводе по обработке камней-самоцветов 150 человек набирали мозаику (всего в создании карты участвовали 667!). Самым маленьким стал кусочек мозаики размером всего в два миллиметра квадратных, а большой — 30.
СССР на карте выложен в технике флорентийской мозаики. Каждый элемент тщательно отшлифован и подогнан друг к другу, поэтому создается впечатление каменной картины «без швов». Оттенки принципиально важны: они обозначают особенности рельефа на суше и морские глубины по картографическим нормам. Объекты тяжелой промышленности выделили рубинами и гранатами, химической — лунным камнем, легкой — аметистами, лесной — изумрудами, пищевой — желтым горным хрусталем. Все камни — в оправе из платинированного серебра (из него сделаны названия, железные дороги, параллели и меридианы!). На каменные пластины ушло около 70 тонн яшмы, амазонита и лазурита.
Мозаичные панно на ТЮЗе имени А. А. Брянцева
Где: Пионерская площадь, 1.
Сдержанный и строгий фасад здания, яркого примера переходного стиля от сталинской неоклассики к модернизму, симметричная композиция, сухая пластика разбавлены сочными мозаиками на терракотовой стене. Панно выполнены в начале 1960-х по эскизам Королева и Мыльникова, возглавлявшего мастерскую монументальной живописи Института имени Репина. Справа изображены мальчики, слева — девочки. Юные пионеры — первые главные зрители театра — отдыхают под раскидистой яблоней: кто-то читает, кто-то запускает самолетик или просто наблюдает.
«Человек и звезды»
Где: Боткинская, 1.
В 1967 году, спустя шесть лет после полета Гагарина, на брандмауэре модернового дома для служащих Финляндской железной дороги появилась работа «Человек и звезды» по эскизам художницы Аноповой. Фантастическое панно (его площадь 100 квадратных метров!) из стекла и керамической плитки имеет сложную форму. Наверху грациозно парит покоритель космического пространства на фоне планет и звезд, а ниже представлен калейдоскоп из знаков Зодиака, символизирующий звездное небо. Мотив полета воплощает идею о преображении человека и безграничности его возможностей.
Мозаичное панно на Школе олимпийского резерва №1
Где: Ковенский переулок, 12.
Оптимизм и пропаганда здорового образа жизни — в мозаике из колпинской смальты по эскизам Гусарова 1967 года. Гигантский паззл из двадцати тысяч деталей: три атлетичных юноши, снизу слева угадываются компас и схематическая карта, отсылающие к соревнованиям по спортивному ориентированию.
Еще недавно панно было в плачевном состоянии: местами выцветшая плитка, один из спортсменов лишился головы. В прошлом году его привели в порядок: восстановили в верхней части композиции утраченное изображение головы одного из атлетов и кубок с огнем.
«Ave Vitae» на фасадах Медицинского колледжа имени В. М. Бехтерева
Где: Ленинский проспект, 149.
Мозаика «Ave Vitae» (в переводе с латыни — «Да здравствует жизнь!») по эскизам художника Табулинского расположена на кирпичном фасаде спортивного зала колледжа. В центре — фигуры древнегреческого бога медицины Асклепия в античном хитоне и ученого в белом халате (возможно, самого Бехтерева!), а вокруг них — врачи и медсестры. Пара медиков снизу выдавливают яд из змеи в чашу, группа специалистов сверху готовятся к операции.
«Гимн городу» на фасаде концертного зала гостиницы «Ленинград» («Чаплин-Холл»)
Где: Пироговская набережная, 5/2.
Киноконцертный зал, на фасаде которого расположена мозаичная композиция, был пристроен к гостинице «Ленинград» в 1984 году. Работу выполнила группа художников «ФоРУС», куда входили Фомин, Репин, Уралов и Сухов (выпускники мастерской Мыльникова). При создании авторы опирались на традиции древнегреческого искусства. На глубоком синем фоне покоятся застывшие фигуры золотых «кариатид», напоминающих опору в архитектурном облике храма. Композиция состоит из семи женских образов — все заняты торжественным песнопением в честь города.
«Морское дно»
Где: Среднеохтинский проспект, 41.
Сказочная детская площадка, облицованная кусочками мозаики, выполнена в 1980-м году студентами Ленинградского инженерно-строительного института (ныне — ГАСУ). Эскизы создал архитектор Иван Князев под впечатлением от плавных линий построек Антонио Гауди. Спиралевидные и текучие объемы перетекают друг в друга и создают настоящий фантастический город для детей. Где-то узнаются щупальцы морских чудищ, мозаичные бабочки, яркая башня с грибообразным завершением. Несколько лет краеведы объединения «Гэнгъ» приводят объект в порядок: восстановили по кусочкам мозаику, установили скамейки, качели, горку.
«Торжество жизни» на корпусе НИИ цитологии РАН
Где: Тихорецкий проспект, 4.
Мозаичное панно с керамическими скульптурами выполнено в 1980-х по эскизам Лащинина. В творчестве автора явно просматриваются мотивы произведений Рэя Брэдбери. В центре расположена клетка как главный предмет изучения института. Ее разделяет молния, символизирующая воздействие человека и изучение. Вокруг клетки выглядывают из стены керамические фигуры: лошади, птицы, мужчины и женщины на столе. На следующем уровне идут красные сферы, внутри которых поселились человеческие головы, элементы земной и подводной природы.
Мозаичные панно на панельном доме серии 1 ЛГ-606
Где: улица Вавиловых, 13. корпус 2.
9-этажный панельный жилой дом построен в конце 1960-х. Каждый вход четырех парадных украшают мозаики солнца и луны с закрытыми или открытыми глазами, символизирующие бесконечность. Вероятнее всего, их выполняли сразу на домостроительных комбинатах, а готовые панели монтировали на строительной площадке. Есть предположение, что такие яркие знаки делали не только, чтобы разбавить серость спального района, но и чтобы дети с легкостью могли найти свою парадную по рисунку.
«Корабелы» на торце колледжа судостроения и прикладных технологий
Где: Кронштадтская, 15.
Мозаика 1980-х по эскизам художника-монументалиста Алексеева — отражение нелегких будней кораблестроителей, коллективного и слаженного труда. Все герои находятся в движении: инженеры в халатах делают расчеты, строители в касках устанавливают винты. В 2020 году здание учебного заведения реконструировали, мозаику сохранили.
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