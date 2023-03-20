Из сквера рядом с метро «Технологический институт – 1» хотят сделать общественное пространство

«При проектировании благоустройства сквера специалисты учли пожелания жителей района о дополнительном освещении, увеличении количества скамеек и замене оборудования на детской площадке», — рассказали «Петербургскому дневнику» в администрации Адмиралтейского района.

Согласно проекту благоустройства сквера советской эстрадной певицы Лидии Клемент, в новой зеленой зоне появятся 17 фонарей освещения, 10 скамеек-диванов, шесть скамеек-кресел, также одна скамья-качели.

«Будет выполнена реконструкция детской площадки с установкой современного и функционального оборудования для детей разных возрастных групп. В частности, детский игровой комплекс «Гнезда», карусель, качели-маятник, вертушка «Колосок», — рассказали в администрации Адмиралтейского района.

В сквере также собираются добавить растительности: высадят 17 деревьев, в том числе липы, клены, черемуху «Колорат», и 1077 кустарников (пузыреплодник, дерен белый, сирень обыкновенная, спирея серая, спирея японская, чубушник).