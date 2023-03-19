Весенний дождь: вот прогноз синоптиков на воскресенье в Петербурге

«Днем +4...+6, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Атмосферное давление будет слабо понижаться.