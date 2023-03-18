В этом году Петербург украсят почти 6 миллионов цветов

Это будут многолетники 111 сортов, в том числе: астильбы, астры, эхинацеи, пионы, колокольчики, хризантемы, флоксы и другие. Также высадят и сорта летних растений — бегоний, гераней, бальзаминов, лобелий и других.
В конце апреля в городе появится более 500 тысяч виол, позже — около 200 тысяч. тюльпанов, а также почти 40 тысяч нарциссов, мускари и крокусов. Власти также создадут эффект непрерывного цветения. Для этого весенний дизайн заменят на летний. Планируется обустроить цветники из однолетников и многолетников на общей площади свыше 102 тысяч квадратных метров.
«Планы цветочного оформления города разрабатываются с использованием исторических материалов по садово-парковому искусству с устройством классических ковровых цветников, а также с реализацией новых решений», — отметили в Смольном.
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