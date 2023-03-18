В этом году Петербург украсят почти 6 миллионов цветов

В конце апреля в городе появится более 500 тысяч виол, позже — около 200 тысяч. тюльпанов, а также почти 40 тысяч нарциссов, мускари и крокусов. Власти также создадут эффект непрерывного цветения. Для этого весенний дизайн заменят на летний. Планируется обустроить цветники из однолетников и многолетников на общей площади свыше 102 тысяч квадратных метров.

«Планы цветочного оформления города разрабатываются с использованием исторических материалов по садово-парковому искусству с устройством классических ковровых цветников, а также с реализацией новых решений», — отметили в Смольном.