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Плюсовая температура и ветер: какой будет погода в Петербурге в эти выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 марта, город окажется на периферии очередного североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе области пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Alexandr Soloviev / Shutterstock.com

«Температура воздуха +3…+5 градуса, по области +1…+6. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье небольшие дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта, ночью переменная облачность, днем облачная погода. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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