Плюсовая температура и ветер: какой будет погода в Петербурге в эти выходные

«Температура воздуха +3…+5 градуса, по области +1…+6. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье небольшие дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта, ночью переменная облачность, днем облачная погода. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.