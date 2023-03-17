КГИОП добивается восстановления деревянной дачи Максимова в Ломоносове после пожара

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд предложил сторонам назначить экспертизу, которая определит, возможно ли провести консервацию и реставрацию на даче Максимова в Ломоносове. Кроме того, Прокуратура Петродворцового района удовлетворила очередную жалобу КГИОП на третий отказ в возбуждении уголовного дела.

Представители комитета также направили иск, в котором требуют обязать собственника (ГКУЗ Ленинградской области «Всеволожский специализированный Дом ребенка», подведомственное Комитету по здравоохранению Ленинградской области) в течение двух лет провести консервацию и реставрацию здания.

При этом суд согласился с доводами ответчика и третьего лица (Комитет по здравоохранению Ленинградской области), что «выполнение работ по консервации и реставрации объекта невозможно» и «объект должен быть исключен из единого государственного реестра объектов культурного наследия».