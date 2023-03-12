Снег и ветер остаются: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -1…-6. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба. В понедельник без существенных осадков и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 марта, Небольшой снег. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...-1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.