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Снег и ветер остаются: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 марта, метеорологические условия в городе сформирует тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Карелию. В такой ситуации ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями, погода, преимущественно в первой половине дня пройдет снег.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

«Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -1…-6. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба. В понедельник без существенных осадков и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 марта, Небольшой снег. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...-1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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