Циклонический вихрь и снег: какой будет петербургская погода в выходные

«Температура воздуха −2…−4 градуса, по области −1…−6. Ветер восточный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 марта, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег. Ветер ночью восточный, северо-восточный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.