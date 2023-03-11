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Циклонический вихрь и снег: какой будет петербургская погода в выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 марта, погоду в городе сформирует приближающийся с юго-запада циклонический вихрь. Он постепенно закроет небо плотными облаками и принесёт снег, который в вечерние часы местами будет сильным.

Yulia_B/shutterstock

«Температура воздуха −2…−4 градуса, по области −1…−6. Ветер восточный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 марта, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег. Ветер ночью восточный, северо-восточный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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