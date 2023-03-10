Мартовский мороз в Петербурге сравнялся с рекордом января

«Таким образом, март 2023 года в Петербурге по своей минимальной температуре уже стал холоднее декабря (тогда минимум составил -9,2 градуса) и февраля (минимум 16,3 градуса) и сравнялся с январем», — сказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, предсказать «копейки» у температуры не удалось, зато все места в Ленинградской области с максимальными минусовыми показателями спрогнозировали точно. Лодейное Поле, Волосово, Сиверский и Лесогорский районы до -26 градусов. А самым теплым остался Сосновый Бор, столбики термометров у воды показывали -13,7 градуса.

Синоптик Леус отметил, что подобное похолодание в истории петербургской погоды уже было, и не так давно. Минимум зимы 2017-2018 годов составил -21,2 градуса (21 февраля 2018 года), а в марте температура опускалась до -21,5 градусов (1 марта 2018 года). Он добавил, что это еще раз подтверждает тот факт, что март в Петербурге — месяц зимний.