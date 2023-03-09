Станет ли предстоящая ночь самой холодной в Петербурге в этом году? Отвечают синоптики

«Предстоящей ночью Ленинградская область окажется на северо-восточной периферии антициклона. Снег прекратится, облаков в небе станет меньше, и заметно похолодает. Минимальная температура воздуха опустится в центре города до -15...-17 градусов — так что предстоящая ночь будет на уровне самых сильных зимних морозов, а может и превзойдет их —утром узнаем... На территории Ленинградской области ожидается -14...-19 градусов, местами до -25 градусов», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов написал в своем телеграм-канале, что за прошедшую зиму температура воздуха в городе опускалась ниже -15 градусов всего четыре раза. И в предстоящую ночь можно рассчитывать на температуру воздуха в центре Петербурга в районе -16…-18 градусов.

«Сложная погода, да и прогнозы у нас не простые, потому что предстоящая ночь опять претендует на звание самой холодной в Санкт-Петербурге за эту зиму. Утверждать сейчас не могу, пока только претендует, всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер», — Добавил Колесов.

А вот днем температурные показатели будут не такими суровыми и вернется ощущение весенней погоды: в Петербурге завтра, 10 марта, без осадков, и солнечные лучи будут активно прогревать воздух, повышая температуру до -2...-4 градусов.