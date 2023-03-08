В России могут заменить бумажные квитанции ЖКУ на электронные

В ведомстве отмечают, что 50 миллионов российских домохозяйств ежемесячно образуют около 50 тонн бумаги, а предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем. На такое решение повлиял тот факт, что с марта 2022 года бумага подорожала в 2–3 раза, а это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

На данный момент обсуждается необходимость поправок в законодательство, которые позволят перейти к электронным документам на оплату ЖКУ. Также прорабатывается схема, по которой жильцы смогут получать квитанции в привычном формате.

Осенью Смольный показал макет новой единой квитанции ЖКХ. В новом документе объединили платежи за электроэнергию, капремонт, водоснабжение, вывоз мусора и другие коммунальные услуги.