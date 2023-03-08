Метель и желтый уровень опасности: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на 8 марта

«Температура воздуха 0…−2 градуса, по области −4…+1. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-западный, утром и днем переходящий к северо-западному умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -3...-5. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.