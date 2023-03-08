18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Метель и желтый уровень опасности: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на 8 марта

Поделиться:

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, город окажется под влиянием циклона с запада. В регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, местами гололедица.

Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…−2 градуса, по области −4…+1. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-западный, утром и днем переходящий к северо-западному умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -3...-5. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: