Какая погода будет на 8 Марта в Петербурге? Отвечает главный синоптик города

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, очень активный циклон проходит сегодня над Балтикой. В городе 7 марта будет спокойная морозная погода, без осадков и ветра. Ночью холодно, да и днем -2…-4 градуса.

«Утром 8 марта к Петербургу подойдет атмосферный фронт и начнется снег, который продолжит смещаться на восток всю первую половину дня. Прохождение циклона будет сопровождаться и усилением южного, юго-восточного ветра до 8-13 м/с. Вот тут мы и увидим метель, так как ночь снова ожидается морозной, а снег будет сухим», — отметил Колесов.

Уже днем погода может немного измениться, и даже есть возможность немного почувствовать весну, потому что температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, а после прохождения атмосферного фронта осадки закончатся, и в дальнейшем будут уже временами. Капель с крыши точно должна быть, добавил синоптик.

Колесов также предупреждает о состоянии дорог в эти дни. Днем снег подтаивает, а ночью все замерзает, поэтому гололедица на дорогах, тротуарах, особенно около домов будет сильной.