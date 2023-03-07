18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Какая погода будет на 8 Марта в Петербурге? Отвечает главный синоптик города

Поделиться:

Погода завтра, 8 марта, будет скорее напоминать декабрьскую или даже январскую. Ночь будет морозная, а днем ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду и даже немного метели.

Shutterstock.com

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, очень активный циклон проходит сегодня над Балтикой. В городе 7 марта будет спокойная морозная погода, без осадков и ветра. Ночью холодно, да и днем -2…-4 градуса.

«Утром 8 марта к Петербургу подойдет атмосферный фронт и начнется снег, который продолжит смещаться на восток всю первую половину дня. Прохождение циклона будет сопровождаться и усилением южного, юго-восточного ветра до 8-13 м/с. Вот тут мы и увидим метель, так как ночь снова ожидается морозной, а снег будет сухим», — отметил Колесов.

Уже днем погода может немного измениться, и даже есть возможность немного почувствовать весну, потому что температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, а после прохождения атмосферного фронта осадки закончатся, и в дальнейшем будут уже временами. Капель с крыши точно должна быть, добавил синоптик.

Колесов также предупреждает о состоянии дорог в эти дни. Днем снег подтаивает, а ночью все замерзает, поэтому гололедица на дорогах, тротуарах, особенно около домов будет сильной.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: