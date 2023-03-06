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Бывшие магазины H&M в Петербурге займут российские ретейлеры

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На Большом проспекте П.С., 59, где раньше размещались флагманские магазины шведской группы (COS и & Other Stories), появятся точки трех российских ретейлеров: сети салонов «Кенгуру», женская обувь и аксессуары «Эконика» и женская одежда 2MOOD.

Shutterstock.com

На первом, втором и третьем этажах здания расположатся магазины и офисы трех брендов: «Кенгуру» (1250 квадратных метров), «Эконика» (520 квадратных метров) и 2MOOD (485 квадратных метров). Два последних ретейлера уже открыли свои магазины, а запуск «Кенгуру» запланирован на второй квартал 2023 года.

Большой проспект П.С. остается ключевым торговым коридором для размещения брендов премиум-класса. Fashion-операторы занимают первое место в структуре арендаторов в этой локации.

По итогам 2022 года на Большом проспекте П.С. доля свободных площадей составила 8,9%, что на 3,1 процентных пункта больше по сравнению с 2021 годом. Большой проспект П.С. позиционируется как fashion-локация: больше всего площадей в стрит-ретейле занимают магазины одежды и обуви (26%), на втором месте — кафе и рестораны (21%), на третьем — товары для дома (8%).

«Большой проспект всегда пользовался огромной популярностью среди российских и международных ретейлеров благодаря своему расположению в центре нескольких активно развивающихся районов города и отсутствию крупных торговых центров в ближайшем доступе», — сообщила руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко.

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