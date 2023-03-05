В Петербурге откроется музей Голландской церкви

Уже сейчас в здании по адресу Невский проспект, 20 которое занимает культурное учреждение, идут ремонтные работы. «В том виде, в котором этаж находился до закрытия, он не отвечал никаким современным требованиям. В нём нельзя было проводить мероприятия, демонстрировать фильмы или давать концерты», — отметила Довгарь.

Причем подобный музей открывается на этом месте не впервые. Он занимал этот в XIX веке. Теперь его планируют обустроить в основном помещении — малой Ротонде. Также для посетителей откроют зал, где будут проходить камерные мероприятия: небольшие выставки, конференции, творческие встречи и даже концерты. Ольга Довгарь обратила внимание, что на сегодняшний день многие выставки проходят только в большой Ротонде, а для менее массовых мероприятий нужно отдельное пространство.

Кроме того, в здании должны появиться гардероб и зона фойе. "Мы также хотели бы обустроить на первом этаже зону для кофе-брейка. Многие гости приходят сразу на несколько мероприятий библиотеки, и, конечно, им нужен небольшой перерыв на кофе", — добавила Довгарь. Работы по ремонту и приспособлению первого этажа под современное использование должны закончить до конца этого года.

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